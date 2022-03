Inter, Skriniar: “Abbiamo recuperato energie. Vogliamo metterla subito a posto”

Le parole del calciatore nerazzurro prima della gara di questa sera tra Inter e Salernitana

Milan Skriniar, calciatore nerazzurro, ha parlato ai microfoni di DAZN prima di Inter-Salernitana di stasera. Queste le sue dichiarazioni: "E' una gara da non sbagliare. Dobbiamo entrare con la testa giusta, con attenzione, senza sottovalutare niente e affrontarla come se fosse una partita con una big. Abbiamo parlato delle cose che non erano buone, abbiamo recuperato un po' di energie e forze, vogliamo mettere subito la partita a posto".