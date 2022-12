Repubblica – Inter, Skriniar capitano… nonostante il mercato. Tutti i segnali da Reggio

Tutti i segnali in arrivo da Reggio dopo la vittoria di ieri dell’Inter per 2-0 . Da Dzeko e Lukaku marcatori a Skriniar capitano, ecco le indicazioni in arrivo dall’amichevole, riportate da La Repubblica:

“A proposito di ripartenze, anche l’Inter ne cerca una convincente: Skriniar capitano, nonostante le voci di mercato. Dzeko e Lukaku in campo insieme, ed entrambi in gol. È questa la sintesi dell’amichevole a Reggio Calabria, dove Simone Inzaghi ha affrontato e battuto il fratello Pippo, allenatore della Reggina. Due a zero in una partita vera, anche grazie al portiere Ravaglia. Ma alla fine i centri sono arrivati: il primo di testa su calcio d’angolo di Dzeko, al 40’ della ripresa, il secondo sette minuti dopo di sinistro di Lukaku, aiutato da un rimpallo fortunatoin area. L’Inter, come è normale in amichevole, ha anche provato soluzioni poco ortodosse, che potrebbero però rivelarsi utili in caso di emergenza, visto l’enorme numero di partite in programma da qui a giugno. Un paio di esempi: a un certo punto del secondo tempo, il trio difensivo nerazzurro era composto da Darmian, Acerbi e Dimarco. Nel finale, in attacco hanno trovato spazio Curatolo e Carboni”, si legge.