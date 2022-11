Inter-Skriniar, ecco la chiave per uscire dallo stallo. Tra domani e venerdì…

Negli scorsi giorni Milan Skriniar è volato a Dubai con la famiglia per godersi qualche giorno di relax. Al ritorno il difensore sarà chiamato a prendere una decisione importante sul suo futuro. Come riporta la Gazzetta dello Sport, da quando l’a.d. nerazzurro Beppe Marotta e il d.s. Piero Ausilio hanno messo nero su bianco la proposta, l’entourage del difensore non lo ha ancora potuto incontrare vis-à-vis. "Può sembrare un passaggio secondario, quasi scontato, e, invece, è la chiave per uscire dallo stallo. Milan di certe cose vuole parlare dal vivo e finora ha preferito riposare in famiglia".