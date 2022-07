Inter-Skriniar, Inzaghi chiarissimo: “Perso Bremer, ha detto ai dirigenti che…”

Non possono esserci certezze sul futuro dello slovacco. Nonostante il desiderio del giocatore di restare, come pure quello di Inzaghi di trattenerlo

Cosa ne sarà di Milan Skriniar? E' questa la domanda che alberga nella mente di tutti i tifosi dell'Inter e non solo in questi giorni. La Gazzetta dello Sport fa il punto sul suo futuro, spiegando la chiarissima volontà di Simone Inzaghi: "Non possono esserci certezze sul futuro dello slovacco. E questo nonostante il desiderio del giocatore di restare, come pure quello di Inzaghi di trattenerlo.