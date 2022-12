Inter-Skriniar, Marco Barzaghi: “Sono giorni delicati: addirittura mi dicono che…”

Così il giornalista sullo slovacco: "Secondo me nei prossimi giorni si saprà qualcosa di definitivo: un bonus alla firma potrebbe essere la soluzione"

Addirittura ci dicono meglio lasciare tranquillità e non parlarne troppo perché siamo nel momento chiave. Aspettiamo ancora, secondo me nei prossimi giorni si saprà qualcosa di definitivo: un bonus alla firma potrebbe essere la soluzione per trovare un accordo".