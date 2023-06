Inter, Skriniar in gruppo: atteso sul pullman per Torino. Mkhitaryan e Correa…

“Skriniar ieri è tornato in gruppo: sul pullman per Torino, a questo punto, dovrebbe salire anche il difensore che non gioca una partita - uno spezzone, in quel caso - da due mesi e mezzo. Un rientro funzionale alla presenza solo in panchina, però, per sabato. Lo 0-0 con il Porto, il 14 marzo, era stata l’ultima apparizione di Skriniar che ha dovuto fare i conti con guai alla schiena: dieci minuti in campo per proteggere la qualificazione, quella volta, edificando il percorso verso la finale di Istanbul. Anche perché nel frattempo è rientrato l’allarme su D’Ambrosio (uscito anzitempo in Inter-Atalanta per problemi fisici), a sua volta al lavoro nella ripresa di Appiano.