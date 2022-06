Inter, via Skriniar? Corsport: “Gran parte del ricavato verrà investito su…”

"L'Inter investirà una parte del ricavato dal probabile addio di Skriniar non solo su Milenkovic, ma soprattutto su Bremer che in realtà è da tempo la priorità per la difesa di Inzaghi". Apre così il suo focus sulla situazione di mercato riguardante Milan Skriniar , il nome che al momento sembra essere il maggior indiziato ad una cessione in estate. E i nerazzurri, in caso di addio dello slovacco, hanno le idee chiare: "Il brasiliano si è promesso al club di Zhang che è disposto a pagarlo 28-30 milioni, consapevole che a gennaio 2023 il calciatore si libererebbe a meno di 15 milioni grazie a una clausola presente nel contratto firmato quando ha rinnovato con il Torino.

Cairo però chiede 40 milioni e spera in un'asta alla quale partecipino Milan, Tottenham e magari altre società straniere. Il feeling non eccelso che c'è sia con i Viola (soprattutto) sia con i granata rende difficile inserire nelle due operazioni una contropartita tecnica nonostante l'Inter abbia giocatori teoricamente funzionali sia per Italiano sia per Juric (da Pinamonti a Gagliardini passando per altri giovani). In settimana ci sarà sicuramente un contatto tra un intermediario e il Toro per cercare di intavolare una trattativa per Bremer, mentre Ramadani sonderà le richieste della Fiorentina specificando che Milenkovic vuole andare a Milano. Finché non arriveranno i soldi della cessione di Skriniar, però, l'Inter avrà le mani legate".