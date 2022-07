Inter, Skriniar-PSG in stand-by: le sensazioni sul colpo. Dubbi su Milenkovic perché…

Ragionamenti in corso in casa Inter sulle strategie di mercato per le prossime settimane. Dipende tutto da Skriniar

Alessandro Cosattini

Ragionamenti in corso in casa Inter sulle strategie di mercato per le prossime settimane. Ora la priorità è Gleison Bremer, per cui proseguono costantemente i dialoghi col Torino; il nome di Dybala al momento resta una variabile. A fare il punto sulla situazione è il Corriere dello Sport, che parla anche della fase di stallo tra Inter e PSG per Milan Skriniar.

Le strategie di mercato

“L’Inter continua ad avere fiducia, se non convinzione, di portare alla Pinetina Bremer. E se così accadrà, allora il reparto difensivo potrà considerarsi completo dal punto di vista numerico. «Ci manca un difensore, dopo la partenza di Ranocchia», ha spiegato Inzaghi dopo l’amichevole di Lugano. Il piano, infatti, è sempre stato quello di avere 6 elementi, di cui 4 centrali di ruolo, più D’Ambrosio e Dimarco, alternative per i due braccetti. Ecco perché con la cessione di Skriniar, peraltro comunque strettamente collegata dal punto di vista economico-finanziario all’acquisto di Bremer, sarebbe necessario un ulteriore innesto. E, non a caso, già nelle scorse settimane, il club nerazzurro si è mosso per Milenkovic, trovando anche un’intesa con il suo agente Ramadani. Ricapitolando: out Skriniar, dentro Bremer e Milenkovic, difesa a posto e mercato concluso, al netto della variabile Dybala.

I dubbi su Milenkovic

Già, ma se i tempi per Skriniar continuassero a dilatarsi - ieri non ci sono state novità, il Psg non si è fatto sentire e la sensazione è che si possa arrivare alla prossima settimana per un rilancio del club francese - e qualora l’inserimento della Juventus finisse per rompere il patto con Bremer stretto addirittura lo scorso gennaio, l’Inter dovrebbe comunque andare alla caccia di un difensore. La prima opzione, evidentemente, continuerebbe a essere Milenkovic, sfruttando l’accordo già raggiunto e il fatto che il contratto del serbo con la Fiorentina è in scadenza nel 2013. Per rilevare il cartellino del centrale, infatti, almeno nelle previsioni, dovrebbe essere sufficiente una quindicina di milioni. Milenkovic, però, è diverso da Bremer: in una difesa a 3 potrebbe giocare solo sul centro destra, ed è il motivo per cui è stato individuato come sostituto di Skriniar. Il brasiliano, invece, pur essendo stato straordinario nell’ultima stagione da perno centrale della linea, non avrebbe difficoltà a piazzarsi anche a destra e, all’occorrenza, a sinistra. Nel Torino, in questi anni, è stato utilizzato dappertutto”, si legge sul quotidiano. I dubbi dell'Inter sono dunque sulle caratteristiche del centrale viola, che non potrebbe ricoprire tutti i ruoli del reparto.