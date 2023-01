CdS – Inter, quale accoglienza per Skriniar stasera? Subito al PSG è ipotesi viva

Ci sono temi che si intrecciano in casa Inter pensando alla gara di stasera con l'Empoli. Spiega infatti il Corriere dello Sport di oggi: "Se la presenza della Supercoppa incendierà il popolo di San Siro, c’è il rischio che attorno a Skriniar stasera cali il gelo. Tutto da verificare, già oggi, l’indice di gradimento per un giocatore alla sua ultima fetta di Inter in carriera. Potrebbe essere questo il passaggio finale davanti ai tifosi che ha trovato cinque anni e mezzo fa, lo slovacco, sempre nel limbo di una situazione da interrogativi leciti".

Tutto da verificare il clima quindi nei confronti del calciatore slovacco. Una situazione che l'Inter dovrà provare a gestire al meglio: "L’accoglienza al cospetto della gente nerazzurra è uno dei contenuti, per un’Inter parallelamente obbligata a battere l’Empoli. Avere un capitano al passo d’addio non può banalizzare la serata. Skriniar non dovrebbe essere coinvolto nel mini turn-over di Inzaghi, oggi: dai settantamila presenti alla partita, potrebbero però spuntare messaggi forti e chiari verso un pilastro della difesa che sta per salutare l’Inter. Skriniar al Paris Saint Germain subito è ancora un’ipotesi viva, dopo che la dirigenza interista ha proposto inutilmente il rinnovo".