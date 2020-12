In Uk – Inter, Conte ha fatto di Skriniar virtù. Mou, altra priorità ma non l’ha perso di vista

È già successo che mettesse gli occhi su di lui. In estate Milan era stato vicino al Tottenham di Mourinho. L’offerta del club inglese però non era stata soddisfacente. Era partito Godin e Conte si è ritrovato a fare di Skriniar virtù. Lui sta ripagando la sua fiducia: ha ritrovato minuti, serenità ed è andato pure in gol nell’ultima partita del 2020 contro il Verona

Ma gli Spurs, e quindi Mou, sono ancora attenti al calciatore interista. (Si parla anche del Liverpool però). Lo dice l’Evening Standard. Il quotidiano inglese spiega che la priorità del tecnico portoghese sarebbe un’altra: Sergio Ramos. Lo ha allenato ai tempi in cui era sulla panchina del Real Madrid e il Tottenham potrebbe messere la nuova meta del giocatore. Il manager tiene gli occhi puntati sulla sua situazione perché cerca un difensore alla Thiago Silva. Se però non dovesse concretizzarsi il suo arrivo, si parla dell’estate e non di gennaio, “gli Spurs potrebbero rinnovare il loro interesse per Milan Skriniar dell’Inter”, assicura il giornale.

(Fonte: evening standard)