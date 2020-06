UFFICIALE / Inter-Samp, nasce il Social Wall per i tifosi: contest con premio

In occasione della gara tra Inter e Sampdoria, in programma domenica 21 giugno 2020 alle 21.45, i tifosi nerazzurri avranno la possibilità di sostenere da casa la propria squadra del cuore grazie al Social Wall, che torna a San Siro nella versione speciale Together as a team. Oltre alle due file di led normalmente presenti a bordocampo, è stato infatti installato un terzo led lungo 110 metri, dove

appariranno le foto dei tifosi.

Il Social Wall, per questa prima partita powered by Lenovo, Global Technology Partner dell’Inter, è indirizzato a tutti i fan nerazzurri maggiorenni, che potranno condividere i propri selfie prima e durante la partita utilizzando un secret hashtag, svelato ai tifosi il giorno partita sui canali social dell’Inter. L’iniziativa è un vero e proprio contest fotografico: il vincitore riceverà un premio tutto

nerazzurro.

I soci Inter Club, i Members e gli abbonati avranno accesso privilegiato all’iniziativa, venendo a

conoscenza del secret hashtag in anticipo rispetto a quando comunicato sui canali nerazzurri.