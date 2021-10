Inter, Socios sparirà dal centro della maglia. Un’ipotesi per il nuovo sponsor

Il Corriere dello Sport di questa mattina affronta la questione del nuovo sponsor di maglia nerazzurro

Il Corriere dello Sport in edicola questa mattina riporta alcuni dettagli del bilancio dell'Inter approvato nella giornata di ieri. A proposito dello sponsor di maglia, si legge: "Socios verserà 16 milioni come sponsor di maglia nel 2021-22, poi solo 1 milione all'anno fino al 2025 e sparirà dal centro della divisa da gara. Chi sarà il main sponsor nel 2022-23? Zytara ha un contratto con l'Inter per il marchio Digitalbits (85 milioni dal 2021 al 2025). Passerà dalla manica al centro della maglia?".