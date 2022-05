Inter, oggi ultima per Socios sponsor di maglia: “Ma il viaggio non finisce qui”

La partnership proseguirà in altri modi come annunciato in questi minuti dal club nerazzurro via social

Daniele Vitiello

Ultima giornata di campionato e ultima per la maglia stagionale dell'Inter con Socios.com come principale sponsor di maglia. Lo conferma anche il club nerazzurro, con il tweet apparso in questi minuti. La gara con la Sampdoria sarà l'ultima con Socios.com sul petto, ma la partnership verrà rimodulata. Si legge infatti: "Pronti per il calcio di inizio con una maglia speciale per l’ultima partita insieme a Socios come Main Jersey Partner. Ma il viaggio insieme non finisce qui".