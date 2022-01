Inter, sogno Frattesi: obiettivo per giugno, ma un tentativo verrà fatto già ora

Il centrocampista del Sassuolo è il primo nome sulla lista della dirigenza nerazzurra: si prova il colpo in anticipo

Il grande obiettivo di mercato dell'Inter in vista della prossima stagione è Davide Frattesi: il centrocampista del Sassuolo si sta imponendo come uno dei giovani più interessanti del calcio italiano, e la dirigenza nerazzurra punta ad anticipare la concorrenza per inserirlo all'interno della propria rosa. Il classe '99 è un obiettivo per l'estate ma, secondo Tuttosport, un tentativo per anticipare il suo arrivo a Milano verrà comunque fatto: "Quanto accaduto in Coppa Italia non modificherà i piani di mercato, con l'Inter che attenderà un'occasione. Gli obiettivi sono quelli ormai noti: in primo luogo regalare un esterno sinistro a Inzaghi, quindi provare il golpe con il Sassuolo per Davide Frattesi, grande obiettivo pure per l'estate".