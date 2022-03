Inter, esami strumentali per de Vrij: distrazione al soleo della gamba sinistra

Il calciatore nerazzurro era uscito alla fine del primo tempo nella gara contro il Liverpool

Erano attesi per queste ore gli esami strumentali per verificare l'entità dell'infortunio di de Vrij che ha lasciato la gara con il Liverpool a fine primo tempo. L'Inter ha comunicato, sul sito ufficiale, le condizioni del giocatore nerazzurro.

"Esami clinici e strumentali per Stefan de Vrij questo pomeriggio all’Istituto Humanitas di Rozzano. Per il difensore olandese distrazione muscolare al soleo della gamba sinistra, le sue condizioni saranno rivalutate nei prossimi giorni", si legge in una nota della società nerazzurra. Probabilissima la sua assenza nella gara di domenica sera contro il Torino.