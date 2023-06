Repubblica – Frattesi, virata Milan: la soluzione per l’Inter è Milinkovic

Marotta aveva impostato da tempo con il Sassuolo l’affare Frattesi, valutato 35 milioni e corteggiato anche dalla Juve — ieri il ds bianconero Manna ha incontrato Carnevali, ad del club emiliano —, ma ora, come detto, il passaggio di Tonali al Newcastle può incastrarsi con l’approdo di Frattesi sull’altra sponda dei Navigli. In questo puzzle, allora, sarebbe Milinkovic la soluzione per i nerazzurri. Sarà un derby di mercato. La cessione di Brozovic permetterà a Inzaghi di tenersi il fondamentale Barella, pericolosamente nei piani di Liverpool e Newcastle. Quest’ultimo club, che nella prossima stagione giocherà la Champions, è andato su Tonali proprio dopo il “no” dell’Inter ai 58 milioni offerti per il centrocampista ex Cagliari”, si legge sul quotidiano.