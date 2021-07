GdS – Inter, domenica sera la sorpresa di Lukaku al gruppo. Appena tornato…

Il gigante belga al rientro a Milano si è precipitato ad Appiano Gentile per riunirsi subito con i compagni

Romelu Lukaku ha iniziato la preparazione precampionato. L'attaccante belga, rientrato in Italia, si è catapultato ad Appiano Gentile. Spiega la Gazzetta dello Sport: "Lukaku ieri è tornato a lavorare ad Appiano Gentile, dove aveva deciso di dormire a sorpresa già domenica sera, malgrado fosse appena rientrato dal lungo viaggio dall’America. Perché appena saputo che la squadra era riunita a cena alla Pinetina, Romelu non ha avuto dubbi su dove avrebbe dovuto passare la serata. Perché è così che si fa gruppo, è così che si dimostra di essere leader. E poi c’era Simone Inzaghi da conoscere di persona, per rendere ancora più forte il patto stipulato al telefono".