Inter, arriva la sorpresa? “Non è da escludere che Lukaku possa già oggi…”

Mancano solo 24 ore al tanto atteso ritorno di Romelu Lukaku a Milano. Il centravanti belga è infatti in programma che rimetta piede nella City domani per visite e firma sul nuovo contratto che lo legherà all'Inter. Ma occhio alle sorprese: "Non si esclude che, a sorpresa, possa raggiungere la propria abitazione in zona City Life già questa sera, ma la sostanza non cambia. Big Rom è davvero a un passo dal ritorno all’Inter. Tanto che ieri l’avvocato dei vice campioni d’Italia, Angelo Capellini , ha lavorato alacremente con i legali del Chelsea (e con quello del giocatore, Sebastien Ledure) per lo scambio e avere così a disposizione tutta la documentazione relativa all’affare", scrive Tuttosport.