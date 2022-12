Inter, sospiro di sollievo per Brozovic: nessuna lesione. Inzaghi spera che…

Nessun problema importante per Brozovic. Il centrocampista dell'Inter, uscito con un problema dopo la semifinale, non ha riportato lesioni.

"Sospiro di sollievo per Simone Inzaghi e l’Inter. Marcelo Brozovic sta bene: lo hanno confermato gli esami strumentali che il centrocampista croato ha effettuato con lo staff medico della sua nazionale in Qatar, all’indomani della sconfitta in semifinale contro l’Argentina", spiega La Gazzetta dello Sport.