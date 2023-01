Sky – Inter, le opzioni per sostituire Skriniar e Barella a Cremona. E il capitano…

Simone Inzaghi a Cremona dovrà rinunciare agli squalificati Milan Skriniar e Nicolò Barella: ecco i favoriti per sostituirli

Mancheranno due titolarissimi dell’ Inter domani a Cremona. Simone Inzaghi dovrà rinunciare agli squalificati Milan Skriniar e Nicolò Barella . Chi giocherà al loro posto? Ne parla oggi Sky Sport in seguito all’allenamento odierno.

“Al posto di Skriniar o Darmian o D’Ambrosio, giocasse quest’ultimo sarebbe lui il capitano perché è quello con il maggior numero di presenze in nerazzurro. A centrocampo o Asllani o Gagliardini per sostituire Barella. In attacco dovrebbero esserci ancora Dzeko e Lautaro”, le parole dall’esterno di Appiano Gentile.