Il Milan difende Ibra? E l’Inter sta con Lukaku. Posizione netta: “Non è possibile che…”

Se il Milan ha preso posizione in difesa di Zlatan Ibrahimovic nella diatriba con Lukaku durante Inter-Milan, il club nerazzurro non è certo da meno in favore del suo attaccante.

Come riporta Tuttosport, infatti, la società ha preso una posizione piuttosto netta a protezione di Big Rom:

“Il club nerazzurro e l’entourage del calciatore sottolineano che non è possibile equiparare chi provoca e chi reagisce, come successo in questa situazione. Inoltre non si capisce perché Ibrahimovic sia intervenuto in una situazione che non lo riguardava, successiva a uno scontro di gioco tra Lukaku e Romagnoli”.

(Fonte: Tuttosport)