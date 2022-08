Inter vince, riecco la stampa livorosa: “Seconda maglia sconfortante e irrispettosa”

L'Inter vince. All'ultimo respiro ma vince. E allora bisogna pur trovare un qualcosa per attaccare i nerazzurri. Le critiche alla prestazione vanno bene ma evidentemente non soddisfano il livore della stampa, che si permette certi articoli solo con la società nerazzurra. Avete mai visto o letto articoli decisamente aggressivi sulle maglie della Juve rosa o sui fallimenti di Allegri, malgrado mercati roboanti e stipendi quasi in doppia cifra? Giammai.

E oggi, invece, ecco l'attacco diretto del quotidiano "Il Messaggero" alla seconda maglia dell'Inter: "Sarà stata quella sconfortante maglietta bianco-cilestrino, più adatta a un pigiama party e di sicuro non rispettosa della storia del club, o quel vantaggio arrivato dopo 82 secondi quasi per inerzia, firmato ovviamente dal figliol prodigo Lukaku. E sarà stata anche l’inconscia sottovalutazione di un avversario che già alla semplice lettura delle formazioni si dichiarava per quello che era, inferiore in ogni ruolo e in ogni giocatore: guardare il tabellino per credere. Ma l’Inter doveva giocarsela meglio e dare migliore impressione di sé"