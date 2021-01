Non solo mercato. In casa Inter i tifosi attendono un sussulto nelle ultime ore, con lo scambio Dzeko-Sanchez a tener banco. Intanto arrivano novità confortanti sul fronte stipendi. Le comunica il Corriere della Sera: “L’Inter, dopo aver saldato le mensilità di luglio, agosto, settembre e ottobre, discute con i tesserati per posticipare a fine maggio le mensilità di novembre e dicembre. L’intesa è praticamente in dirittura d’arrivo”.