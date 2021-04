Inter, in arrivo lo stipendio di febbraio. “E a maggio Zhang paga altri 60 mln”

Il club nerazzurro sta risolvendo la questione legata agli stipendi: presto sarà saldata la pendenza di febbraio

Oltre alla questione Superlega , c'è anche un'Inter che resta sempre focalizzata sull'obiettivo della stagione: la conquista dello scudetto. Ma il club nerazzurro dà un'altra ottima notizia: saranno infatti regolate tutte le pendenze rimaste in arretrato. A partire dal mese di febbraio, come scrive La Gazzetta dello Sport : "La dead line è infatti fissata a fine mese: in questi giorni sui conti di Lukaku e compagni arriverà un bonifico complessivo da circa 15 milioni lordi.

In linea generale, poi, l’Inter pagherà entro la fine di maggio altre quattro mensilità. Subito dopo la fine del campionato, infatti, Zhang staccherà un assegno di 60 milioni lordi per gli stipendi di marzo e aprile, oltre agli arretrati relativi a novembre e dicembre, ovvero i due mesi per cui la società aveva raggiunto a gennaio un accordo con i giocatori per lo slittamento. A quel punto la successiva scadenza sarà a fine luglio (per maggio e giugno). Nell’attesa, Zhang avrà definito il piano societario, tra prestito e socio di minoranza in sostituzione di LionRock".