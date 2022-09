Inter, summit Inzaghi-dirigenza: “Tecnico in difficoltà”. Deadline e ‘tutela’…

"Quasi ogni giorni Beppe Marotta, assieme a Piero Ausilio e Dario Baccin, si infilano nell’ufficio di Simone Inzaghi per dare insieme la rotta. Ma mai come stavolta il tecnico è sembrato in difficoltà e, anche per questo, quanto accaduto ieri ha caratteristiche del tutto diverse rispetto al passato. Non era un incontro di routine, ma il primo momento di confronto dopo il disastro di Udine, anticipato da un passaggio presidenziale tutt’altro che banale: tranquillizzando per primo Simone, Zhang ha aperto la strada per il successivo summit più “tecnico”. Insomma, è stata l’occasione giusta per tirare una riga dopo un inizio così balbettante e provare a ripartire di slancio".