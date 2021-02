CorSera – Inter, Suning chiara: onorerà tutti gli impegni per il 2021. Il Jiangsu…

In attesa di capire cosa accadrà da qui a pochi mesi il colosso fa sapere che manterrà i propri impegni finanziari

Anche il Corriere della Sera di oggi ribadisce quanto arrivato dalla Cina nella giornata di ieri. Si legge sul quotidiano: "Suning sta valutando di cedere il Jiangsu, l’altra squadra oltre l’Inter, di cui il gruppo di Nanchino è proprietaria". Il colosso cinese vuole concentrarsi sull'attività principale, come ribadito da Jindong Zhang nel messaggio video condiviso con i dipendenti dell'azienda ma "la famiglia Zhang non intende abbandonare la squadra, ma cercare una nuova proprietà che possa occuparsene e sta cercando nuovi compratori, o quanto meno soci, per rilevare se non tutta almeno una consistente parte del club".