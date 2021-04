Suning può fare la storia: prima proprietà straniera vincente in A. E con l’Inter punta all’Europa

La proprietà dell'Inter può essere la prima non italiana a conquistare la Serie A, ma vuole portare l'Inter al top in Europa

"L’ambizione c’è sempre stata, perché fa parte del Dna di famiglia. La voglia di primeggiare, pure. E non l’ha mai nascosta: «È giunto il momento di tornare a parlare di successi». Diceva così Steven Zhang nel giorno del suo primo discorso ufficiale “alla festa di casa”, quella del Natale 2018. E due anni più tardi - o poco più - l’obiettivo inizia a scorgersi all’orizzonte, sempre più nitido. L’Inter di Conte viaggia spedita a suon di vittorie e record, tanto che nel dizionario Politically correct del tecnico la parola scudetto non è più tabù, ma viene inserita nei discorsi sui traguardi da raggiungere. Difficile pensare a un finale diverso oggi. Conte è stato scelto per questo da Suning. E adesso anche la famiglia Zhang è pronta a iscrivere il suo nome nella storia del nostro calcio. Prima proprietà straniera a vincere un titolo in Italia . E prima proprietà cinese a vincere un top campionato in Europa ", sottolinea La Gazzetta dello Sport .

"In casa Suning evidentemente ci hanno preso gusto. Dopo il primo storico successo sportivo con la vittoria del campionato cinese dello Jiangsu, ora sono tutti pronti a celebrare questa scalata nel calcio italiano. E che nessuno provi a gettare ombre sul progetto dopo quanto successo proprio col club cinese. Lo Jiangsu non era un “asset fondamentale” per Suning, mentre l’Inter è sempre stata al centro delle ambizioni di scalata della famiglia Zhang, che spera di ripetere a Milano quello che altre grandi proprietà straniere sono riuscite a fare in Inghilterra e in Francia. Sulla scia di Manchester City e Psg, Zhang Jindong e il figlio Steven vogliono riportare l’Inter tra i club più importanti e vincenti del mondo, cominciando con la conquista del titolo nazionale. Che, una volta interrotta la dinastia Juve, dovrà essere l’obiettivo da inseguire ogni anno, tornando competitivi in Champions", precisa il quotidiano.