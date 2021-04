Inter, Suning verso la storia: mai una proprietà straniera campione d’Italia

Steven Zhang sta per tornare a Milano. E lo farà con l'Inter più che mai lanciata verso lo scudetto. Una vittoria che sarebbe storica

Steven Zhang sta per tornare a Milano. E lo farà con l'Inter più che mai lanciata verso lo scudetto. I nerazzurri regaleranno al presidente una vittoria a suo modo storica. Mai, infatti, una proprietà straniera aveva vinto il campionato italiano di calcio.

Una vittoria che consegnerà Suning alla storia nerazzurra e del calcio nostrano. Per Zhang, però, non solo onori. Ci sarà da parlare con Antonio Conte e Beppe Marotta per programmare il futuro imminente. Ma farlo con lo scudetto sul petto avrebbe tutto un altro sapore.