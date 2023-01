Inter, verso la Supercoppa contro il Milan: “Solo un cambio rispetto al Verona”

Soltanto un cambio di formazione in casa Inter rispetto al Verona. Simone Inzaghi spera di poter impiegare a gara in corso Marcelo Brozovic e/o Romelu Lukaku , ma intanto ha già in mente l’undici anti-Milan per la Supercoppa. Ecco quanto svelato dal Corriere dello Sport:

“Due giocatori dal passato milanista, come Acerbi e Darmian, sono i candidati a vincere il doppio ballottaggio della vigilia di Inzaghi. Il difensore è in vantaggio rispetto a De Vrij per affiancare Skriniar e Bastoni, l’esterno si gioca una maglia con Dumfries (non al massimo della forma dopo il Mondiale) ma è destinato a spuntarla per la fascia destra. In totale, il cambio di formazione rispetto alla vittoria sul Verona dovrebbe essere uno solo”, si legge. Ossia il recuperato Nicolò Barella per Roberto Gagliardini, con la conferma degli altri 10 giocatori.