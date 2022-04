Inter, c’è un clamoroso sussurro di cui nessuno nello spogliatoio vuole parlare

A fine stagione, anche con un posto tra le prime quattro, la picchiata del girone di ritorno potrebbe influire sulle decisioni societarie

Snodo fondamentale per l'Inter quello di domani sera all'Allianz Stadium: un'eventuale sconfitta sancirebbe probabilmente l'addio definitivo allo scudetto. Ecco perché soprattutto Simone Inzaghi si gioca tanto, se non tutto, del proprio futuro: "A fine stagione, anche con un posto tra le prime quattro, la picchiata del girone di ritorno potrebbe influire sulle decisioni societarie e far saltare quel rinnovo che fino a due mesi fa sembrava a un passo - scrive Il Giorno -. Per Inzaghi significherebbe affrontare una stagione con l'accordo in scadenza oppure chiudere in anticipo il matrimonio con la Milano interista (c'è chi sussurra un clamoroso ritorno di Antonio Conte...), eventualità però di cui nessuno vuole parlare negli spogliatoi di Appiano Gentile".