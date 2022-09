Inter, possibile una svolta tattica? Inzaghi non lo ha escluso

Per uscire dal vortice in cui è entrata la squadra, il tecnico nerazzurro non ha escluso una svolta tattica

Gianni Pampinella

Momento delicato e difficile per l'Inter e Simone Inzaghi. Contro l'Udinese la squadra nerazzurra è sembrata in confusione, priva di idee. Come sottolinea la Gazzetta dello Sport, chissà che il momento non porti anche a una svolta tattica, se non nel modulo almeno nell’impostazione delle partite. "Il tecnico non lo ha escluso: «Questa sconfitta andrà analizzata, merita una riflessione». Solo che qui siamo già oltre la terapia d’urto".

"Quella la società l’aveva messa su dopo il Bayern, con quel confronto ad Appiano che pareva aver riportato il sereno. Era un’illusione, le nuvole sono di nuovo tutte qui. E per parlare con la squadra, stavolta, bisognerà pure aspettare il rientro dei nazionali. Questa doveva essere l’Inter con una voglia grande così di rivincita sul Milan. Un film mai andato in onda, per la verità".

(Gazzetta dello Sport)