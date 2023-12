Inter, per Taremi pronto un triennale da 3,5 milioni a stagione

Da tempo l'Inter ha messo gli occhi su Mehdi Taremi . L'attaccante del Porto non intende rinnovare con i portoghese e rappresenta un'ottima occasione da cogliere per Marotta e Ausilio. Come sottolinea Tuttosport, l’Inter non ha intenzione di toccare l’attacco nel mercato di gennaio, però a giugno saluterà Alexis Sanchez mentre Marko Arnautovic dovrà dimostrare di meritare la conferma.

"Come per il centrocampo, pure qui c’è possibilità di rendere ancora più competitiva la rosa. In tal senso il centravanti iraniano del Porto è quanto di meglio offre il mercato degli svincolati. Per lui l’Inter è pronta a mettere sul piatto un triennale da 3,5 milioni a stagione: cifra lontana da quelle arabe, ma in cambio l’iraniano avrebbe la possibilità di immergersi in una nuova sfida e di continuare a giocare ad alti livelli".