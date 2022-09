Tuttosport: “Inter, c’è un tema di mercato che può tornare d’attualità a gennaio”

Sono diversi i nodi che deve risolvere Simone Inzaghi al rientro dalla sosta. Uno di questi riguarda sicuramente Robin Gosens, che dal suo arrivo in nerazzurro lo scorso gennaio, non è mai riuscito ad imporsi e a trovare continuità. Spiega Tuttosport: "Non è un vero acquisto dell'ultima estate come Lukaku, ma Robin Gosens non è ancora riuscito a far vedere a Milano quanto di buono aveva fatto all'Atalanta principalmente nel biennio '19-21 (20 gol e 14 assist) e in casa nerazzurra tutti lo stanno ancora aspettando.