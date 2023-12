CdS – Inter, Pavard ‘vede’ la Lazio. I tempi minimi per de Vrij e Dumfries

Tre assenti certi in casa Inter contro l’Udinese. Il Corriere dello Sport oggi fa il punto su condizioni e tempi di recupero soprattutto degli infortunati della squadra di Simone Inzaghi in vista dei prossimi impegni. “Oggi nella rifinitura pomeridiana ad Appiano (che precederà il ritiro) Inzaghi scioglierà le ultime riserve sulla formazione titolare. Di certo contro l’Udinese non saranno della contesa gli infortunati De Vrij, Dumfries e Pavard.