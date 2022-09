Sky – Inter, col Bayern una terapia d’urto. Cos’ha detto Inzaghi alla squadra

La parola d’ordine di casa Inter è ripartire dopo il ko per 3-2 nel derby. Come svelato dall’inviato di Sky Sport ad Appiano Gentile, oggi la squadra nerazzurra ha riavviato il sistema. Simone Inzaghi e i giocatori si sono confrontati alla Pinetina, l’allenatore ha invitato la squadra a ripartire tutti insieme sin da subito. Mercoledì di fronte ci sarà il Bayern Monaco che potrà essere una sorta di terapia d’urto per il gruppo, per andare oltre al derby. È questo che Inzaghi oggi ha ribadito ai giocatori, per ripartire subito. Nel centro sportivo nerazzurro era presente anche la dirigenza al gran completo.