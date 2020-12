Inter, terzo attore fondamentale: “C’è un giocatore importante di cui si parla troppo poco”

Se l’Inter viaggia a ritmi sempre più forsennati è merito di un reparto offensivo capace di creare azioni offensive a grappoli.

Di Lukaku e Lautaro Martinez, certo, ma anche di un terzo attore di cui, secondo la Gazzetta dello Sport, si parla spesso troppo poco, ma che si sta rivelando fondamentale: Alexis Sanchez. Scrive la rosea:

“In questo 2020-21, poi, sembra più presente nelle rotazioni il terzo attore, troppo spesso ai margini del racconto: Alexis Sanchez avrà pure segnato solo due gol in questo campionato, ma sta offrendo un’alternativa decisiva. Il cileno, folleggiando da trequartista, ha contribuito a più di una delle tante reti: in 12 presenze e 552 minuti, gli assist tradizionali sono tre, ma ha messo il becco almeno in altrettante marcature“.

(Fonte: la Gazzetta dello Sport)