Inter, tesoretto da 12 milioni? Si può sperare su una cessione all’estero

L'aggiornamento sul futuro di un calciatore rimasto in orbita Inter ma più vicino all'addio che ad una nuova chance in nerazzurro

L'Inter continua a monitorare i diversi calciatori di proprietà in giro per l'Europa. Tra questi c'è anche Valentino Lazaro, il cui futuro rimane in bilico. La cessione in estate dell'austriaco potrebbe portare nelle casse nerazzurre un discreto tesoretto, ma bisogna attendere. Spiega TuttoSport: "Non fosse altro perché quello con il Borussia Mönchengladbach è un prestito secco. A complicare il quadro, il fatto che Marco Rose abbia già annunciato il suo passaggio al Dortmund e quindi la pratica verrà ereditata dal nuovo allenatore. L’Inter punta a incassare 12 milioni dall’austriaco e molto dipenderà dal finale di stagione: in tal senso fa ben sperare il fatto che l’esterno abbia giocato titolare in 5 delle ultime 6 gare di Bundesliga ma, dopo il mancato riscatto di Perisic da parte del Bayern, non conviene farci la bocca".