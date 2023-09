Inter, filosofia vincente: mix di giovani e giocatori esperti. Thuram profilo ideale come Onana

"Marcus è il profilo ideale: ingaggio nei parametri nerazzurri, carta d’identità che autorizza pensieri anche per un futuro player trading. Così ragiona l’Inter, così si mette in pratica la sostenibilità. La filosofia dell’Inter è chiara, frutto di un convincimento deciso: per vincere, serve un giusto mix tra giovani con motivazioni elevatissime e giocatori invece già abituati al successo. Ecco perché vicino a Thuram e Frattesi l’Inter ha messo Cuadrado, Sommer, lo stesso Pavard: l’esperienza al servizio di Inzaghi, al fianco di Inzaghi", aggiunge Gazzetta.