Inter, presto summit per Thuram: “I segnali di fumo vanno letti in quest’ottica”

Il futuro di Joaquin Correa è un rebus da sciogliere in casa Inter. Il Tucu in nerazzurro ha finora deluso le aspettative e per questo non è da escludere un addio già nel mercato invernale. In quest’ottica, il duo Marotta-Ausilio si sta muovendo per l’eventuale sostituzione dell’argentino. Ecco quanto evidenziato dalla Gazzetta dello Sport: