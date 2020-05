Mercato, ecco il sogno dell’Inter da almeno 2 anni. E i tifosi sono rimasti abbagliati

Non c’è solo il tema Lautaro a tenere banco in casa Inter per quanto riguarda il mercato. Sono soprattutto le fasce laterali il cruccio di Antonio Conte, che vuole rinforzi di qualità sugli esterni per il suo 3-5-2. I nomi più caldi arrivano ovviamente da Barcellona, con Semedo e Firpo offerti nell’affare Lautaro.

Ma c’è un altro nome, sottolinea la Gazzetta dello Sport, che da almeno due anni ad Appiano riscuote successo ed è quello di Hakimi, di ritorno a Madrid dopo il prestito biennale al Dortmund. Il marocchino lascerà nuovamente Madrid, il Real lo valuta almeno 50 milioni e su di lui si è mosso pure il Psg: la strada è un bel po’ in salita.

I tifosi hanno potuto ammirare Hakimi nella rimonta che il Borussia ha inflitto all’Inter in Champions League. Un autentico treno sulla fascia, che metterebbe d’accordo tutti.