Per la dodicesima volta consecutiva in campionato, in occasione di Inter-Salernitana al Meazza ci saranno più di 70 mila spettatori. Ancora una volta i tifosi nerazzurri non faranno mancare il loro apporto fondamentale alla squadra. "In fondo, è il miglior messaggio possibile per i giocatori. Non c’è Atletico Madrid che tenga, la seconda stella è ambizione troppo elevata per pensare di sottovalutare l’avversario o mettere la testa alla Champions", sottolinea la Gazzetta dello Sport.