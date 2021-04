Sky – La SDB si riscompone: i numeri dell’Inter quando manca almeno uno dei tre difensori

A inizio stagione Conte aveva ruotato gli uomini, poi ha trovato la stabilità con Skriniar, de Vrij e Bastoni. Con il Sassuolo mancherà l'italiano per squalifica

Nella partita con il Sassuolo mancherà Brozovic, punto di riferimento in mezzo al campo dell'Inter di Conte . Ma non ci sarà, stesso motivo, per squalifica, anche Bastoni, uno degli elementi che compone il trio difensivo titolare con Skriniar e deVrij, il trio ribattezzato 'SDB'.

Alessandro salterà la gara del Meazza e a Skysport si sono chiesti come vanno le cose quando a Conte manca la difesa titolare. Quando Conte sceglie l'11, se non ci sono necessità imbellenti non cambia molto la sua formazione. Nella prima parte della stagione cambiava un po' di più e quando è mancato uno o due dei difensori titolari, è successo in 9 occasioni, sono arrivate 4 vittorie (compresa quella di Bologna di sabato quando mancava de Vrij e ha giocato Ranocchia), 2 sconfitte e 3 pareggi.