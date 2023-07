Romano: “Inter, dopo Frattesi tocca a Lukaku: i colloqui e la formula…”

L'Inter è pronta a tornare a lavorare per riavere Romelu Lukaku: presto nuovi colloqui sul Chelsea, ecco la formula

Dopo aver chiuso il colpo Davide Frattesi dal Sassuolo, l'Inter tornerà a lavorare per riavere Romelu Lukaku. Come riportato dall'esperto di mercato Fabrizio Romano, “l’Inter ha deciso di riavvicinarsi al Chelsea per Romelu Lukaku.