Inter, novità importante: “Il club è convinto e toglie questo nome dal mercato”

Secondo SportMediaset, il club nerazzurro ha cambiato posizione e ha deciso di togliere questo calciatore dal mercato

Intervenuto negli studi di SportMediaset, Sandro Sabatini, giornalista, ha fatto il punto sul mercato dell'Inter, raccontando anche una novità importante per quanto riguarda un nome che sembrava essere in uscita: "Zhang ha già incontrato i dirigenti, c'è sul tavolo il loro rinnovo di contratto. Per Brozovic c'è avvicinamento tra richiesta e offerta, che è all'altezza delle aspettative. La novità di oggi è rappresentata da Sanchez: l'Inter lo teneva un po' in bilico valutando eventuali offerte, ma l'ottima prestazione di ieri ha convinto il club a trattenerlo quantomeno fino a giugno, per poi ridiscutere la sua posizione".