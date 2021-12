Inter-Torino Primavera, pagelle: Casadei da Prima Squadra, finalmente Jurgens!

Le pagelle di Fcinter1908 su Inter-Torino Primavera: bella prestazione dei nerazzurri, trascinati dal solito Casadei

Chiude l'anno in bellezza l'Inter Primavera, che batte 3-1 il Torino e risale al quarto posto in classifica: decisive le reti di Casadei, Abiuso e Jurgens.

Rovida 6,5 Fa il possibile sul primo gol del Torino, per il resto risponde presente quando chiamato in causa.

Silvestro 6 L'Inter pende a sinistra, limita le sue sgroppate in avanti. Qualche apprensione quando viene puntato. (dal 30' st Dervishi sv )

Fontanarosa 6 Qualche incertezza di troppo non da lui, ma se la cava.

Carboni 6 Non è quello di inizio stagione e si vede. Prova qualche affondo sulla sinistra, ma non incide come vorrebbe.