SM – Inter, tour de force Lautaro: il programma per averlo in campo con la Lazio

L'argentino atterrerà direttamente a Roma alla vigilia della sfida con i biancocelesti di Sarri

L'Inter si trova a vivere una corsa contro il tempo per avere a disposizione i sudamericani in vista della gara con la Lazio. Lautaro Martinez sarà costretto agli straordinari, ma andrà in campo al fianco di Edin Dzeko in attacco. Spiega SportMediaset: "Così sarà. Così vogliono Lautaro stesso e Simone Inzaghi. E così l'Inter ha predisposto perché sia, organizzando un rientro per il Toro (e per Correa, che però sembra destinato alla panchina) direttamente dopo la partita con il Perù che si disputerà nella notte tra giovedì e venerdì, con sbarco a Roma nella serata del 15 ottobre per raggiungere i compagni in ritiro. Più calma, invece, per gli altri sudamericani, vale a dire Vidal, Sanchez e Vecino, attesi in Italia sabato mattina. Fortunatamente per Inzaghi (che certo avrebbe voluto preparare la sfida del suo ritorno all'Olimpico in altra maniera) sarà questa l'ultima (assurda) sosta con triplice impegno per argentini, cileni e uruguagi. Incrociando le dita e concentrandosi sul prossimo tour de force nerazzurro".