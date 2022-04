Inter tradita da un aspetto su tutti. “E Inzaghi ha ragione quando dice…”

Cosa va e cosa no nell’Inter di Simone Inzaghi. La Gazzetta oggi si sofferma in particolare sugli aspetti negativi del recente periodo

Cosa va e cosa no nell’Inter di Simone Inzaghi, reduce dal ko di Bologna e non più padrona del proprio destino a quattro giornate dal termine del campionato. La Gazzetta dello Sport oggi si sofferma in particolare sugli aspetti negativi del recente periodo: “Tradita da quello che doveva essere il punto di forza della squadra: la profondità della rosa. Simone Inzaghi ha ragione quando dice che nella sua Inter non esistono titolarissimi, però il campionato ha detto altro. In molti hanno avuto un impatto al di sotto delle aspettative, con un rendimento altalenante che è finito per essere un limite enorme nella lunga maratona del campionato. C’era bisogno di tutti, ma non tutti hanno risposto presente nel momento giusto.