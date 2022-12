Di Marzio: “Skriniar, Inter attende risposta. Questione di trasparenza”

A Skysport si è parlato del mercato nerazzurro e in particolare del rinnovo di Milan Skriniar . Ausilio nelle scorse ore ha parlato di un'offerta importante e di un giocatore che deve metterci del suo per arrivare alla firma.

Gianluca Di Marzio, a proposito del giocatore slovacco ha sottolineato: «L'Inter, non dico che ha perso la pazienza, sarebbe forzata come considerazione, ma vuole una risposta dal difensore. L'offerta fatta al difensore è importante e ora il giocatore deve prendersi le sue responsabilità. Il tempo scorre e già lui potrebbe firmare per un altro club, ma anche per una trasparenza nei confronti dell'Inter perché la società possa muoversi in caso serva un sostituto».