Inter, tre aspetti evidenti: c’è bisogno di un guizzo. Speranza Lukaku. Asllani…

Due vittorie consecutive avevano illuso, ma anche dentro quelle due gare, soprattutto con il Torino, avevano lasciato la spia accesa. L'Inter cade per la terza volta in campionato, un tonfo che fa rumore. Una squadra scarica e un tecnico, Simone Inzaghi, che appare sempre più in confusione. "Antichi difetti e nuovi problemi. Le incertezze, il nervosismo e una certa involuzione di gioco sono sempre più evidenti", sottolinea la Gazzetta dello Sport.

"Si potrebbero leggere le condizioni, gli umori e l’autostima delle due squadre anche solo con le prime sostituzioni di Sottil e Inzaghi. Il tecnico nerazzurro si è preso le colpe e in effetti non si inventa nulla, continua a far cambi scontati (gli ammoniti, o giocatori ruolo per ruolo) ma quest’Inter in crisi avrebbe bisogno di un guizzo, un’idea. Qui Brozovic è stato uno dei peggiori (capita se tiri la carretta). Ma il talento Asllani continua a stare in panca, anche quando manca la fantasia di Calhanoglu. Poi c’è l’allarme difesa, vecchio punto di forza: l’irriconoscibile De Vrij appena entrato combina il pasticcio del 2-1. Skriniar non è al meglio e Bastoni sta perdendo morale a furia di uscire. Ma il peggio è che l’Inter ha perso carattere. Non resta che sperare di ritrovarlo con Lukaku".