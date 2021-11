GdS – Inter, le tre mosse di Inzaghi per la rinascita europea: ha lavorato su…

Il focus del quotidiano sulle novità del progetto tecnico nerazzurro con l'arrivo del nuovo allenatore

Inzaghi ha costruito la rinascita europea in tre mosse, partendo come detto dal gioco offensivo, che in Europa paga decisamente di più. E poi ha lavorato tanto sulla gestione dell’ansia, un punto su cui anche l’avversario di mercoledì sera Roberto De Zerbi s’è soffermato: lo scorso anno l’Inter contro lo Shakhtar andò totalmente nel pallone, caricando più di istinto che di logica contro il muro ucraino. Stavolta ha sfinito l’avversario, costringendolo alla resa. E il merito – e qui entriamo nella terza mossa per la svolta – sta soprattutto nella prestazione dei singoli, tutti arrivati al top per il grande appuntamento con il pass Champions: Brozovic è sempre più dominante, Perisic arrembante, Darmian travolgente. E ora anche Calhanoglu ha imparato a suonare d’orchestra.